Ook dit jaar paraderen Russische militairen over het Rode Plein in Moskou vanwege de Dag van de Overwinning. Dinsdag herdenken de Russen de overwinning op nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog en dat gaat gepaard met extra strenge beveiliging. Door recente droneaanvallen in Rusland, ook op het Kremlin, staan de autoriteiten in het land op scherp.