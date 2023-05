In grote delen van Oekraïne klinkt in de nacht van maandag op dinsdag het luchtalarm. In Kyiv is ook de luchtverdediging volgens de Oekraïense autoriteiten actief. Volgens The Kyiv Independent klonken er explosies in de hoofdstad. Op ongeverifieerde beelden op sociale media is te zien dat iets uit de lucht wordt geschoten.