Koerssprong voor PostNL op Damrak na cijfers

Het aandeel PostNL was maandag een uitblinker op de aandelenbeurs in Amsterdam, geholpen door meevallende kwartaalcijfers. Het bedrijf verwerkte weliswaar minder pakketjes en zag de omzet dalen, maar topvrouw Herna Verhagen was toch tevreden over de prestaties. Ook werd de winstdoelstelling voor het hele jaar gehandhaafd. Daarnaast haalden analisten van zakenbank Degroof Petercam PostNL van hun verkooplijst af. Het aandeel werd beloond door beleggers met een koerswinst van ruim 10 procent.