Koning Charles is voorafgaand aan zijn kroning ceremonieel aangekleed. Hij kreeg sporen, die hij even aanraakte. Daarna werden hem ceremoniële zwaarden aangereikt, eerst het rijkszwaard (Sword of State) en daarna het met juwelen belegde offerzwaard (Sword of Offering). Tot slot ontving Charles armbanden die hij eveneens even aanraakte.