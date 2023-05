Mensenrechtenactivist Klaas de Jonge, vooral bekend van zijn strijd tegen de apartheid in Zuid-Afrika, is vrijdag op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldden onder anderen Marlou van den Berge, die een documentaire over hem maakte, en zijn biograaf Jenne Jan Holtland. De laatste jaren van zijn leven leed De Jonge aan uitgezaaide prostaatkanker.