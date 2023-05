Cryptobeurs Coinbase heeft zijn verlies in het eerste kwartaal teruggedrongen. Het grootste handelsplatform van de Verenigde Staten voor cryptomunten als de bitcoin of ether kampte in de voorgaande periode met dalende inkomsten na enkele grote schandalen in de branche. Tegelijkertijd bespaarde het bedrijf flink op kosten, waarbij honderden werknemers hun baan verloren.