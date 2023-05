Luchtvaartconcern Air France-KLM heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet hard opgevoerd. Zowel bij Air France, KLM als Transavia werden meer vliegtuigen ingezet en die zaten ook nog eens voller. Maar de kosten gingen ook hard omhoog waardoor de bedrijfswinst beperkt steeg. En na zaken als rentebetalingen en belastingen bleef er een verlies over, al was dat wel lager dan een jaar eerder.