Jamaicaanse minister: het is tijd dat we een republiek worden

Het is tijd dat Jamaica een republiek wordt. Dat zegt de Jamaicaanse minister van Juridische en Constitutionele Zaken Marlene Malahoo Forte in een interview met Sky News. De aanstaande kroning van Charles heeft volgens haar een nieuwe impuls aan Jamaica gegeven om zich af te scheiden van de monarchie. Jamaica, dat al sinds 1962 onafhankelijk is, maakt nu nog wel deel uit van de Gemenebest waardoor koning Charles het Jamaicaanse staatshoofd is.