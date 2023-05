De regionale Amerikaanse banken stonden donderdag flink onder druk op aandelenbeurzen in New York. Beleggers blijven bezorgd over de financiële situatie van de kleinere banken, na het omvallen van drie branchegenoten in de afgelopen twee maanden. Zo verloor PacWest ruim 46 procent. De bank liet weten gesprekken te voeren met verschillende investeerders en alle strategische opties te onderzoeken.