Het Internationaal Strafhof (International Criminal Court, ICC) heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky donderdagochtend bijgepraat over het huidige werk van het strafhof. Ook heeft het ICC Oekraïne bedankt voor het meewerken aan de opening van een kantoor van het hof in Oekraïne. Dat zegt het strafhof in een persbericht over het bezoek van Zelensky.