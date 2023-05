De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is ervan overtuigd dat de Russische president Vladimir Poetin in Den Haag zal worden berecht voor „zijn misdadige acties”. In een toespraak in het World Forum in Den Haag zei Zelensky dat hij er zeker van is dat die berechting van Poetin er komt, zodra „we winnen en we zullen winnen”.