Onderzoek naar soorten blauwalg en gifstoffen in zwemwater

Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en de Universiteit van Amsterdam gaan deze zomer in een grote recreatieplas in de buurt van Delft onderzoeken hoeveel soorten blauwalg er zijn en welke gifstoffen zij produceren. Niet alle blauwalgen zijn giftig, maar omdat nog niet precies bekend is welke soorten ziekmakend zijn wordt natuurwater altijd direct gesloten zodra de bacterie is opgedoken. Blauwalguitbraken komen steeds vaker voor, mogelijk door klimaatverandering.