Luchtvaartmaatschappij Lufthansa voorziet dat de winst in het huidige tweede kwartaal boven het niveau van voor de coronapandemie in 2019 uitkomt als gevolg van een sterke vraag naar vliegreizen. De operationele winst komt naar verwachting boven de 754 miljoen euro uit, maakte het Duitse concern bekend. Dat is meer vergeleken met het tweede kwartaal van 2019.