„Terug naar plaats zes is goed nieuws. Deze positie past beter bij het journalistieke werkklimaat in Nederland, waar journalisten over het algemeen vrij hun werk kunnen doen.” Dat zegt Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) in reactie op de woensdag gepubliceerde persvrijheidsindex van journalistenorganisatie Reporters Sans Frontières (RSF).