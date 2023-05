De man die maandagavond in een bouwkraan klom op het station van Groningen zit dinsdagochtend nog vast in een politiecel. De man is maandagavond veilig naar beneden gehaald en aangehouden. Volgens een woordvoerster van de politie leek de man een einde aan zijn leven te willen maken. Uit privacyoverwegingen wil de politie verder niets kwijt.