DSM heeft last van goedkope vitamines

Voedseltechnologiebedrijf DSM heeft in het eerste kwartaal behoorlijk last gehad van de lage prijzen voor vitamines. Die zorgden ervoor dat de omzet daalde. Gekoppeld aan nog altijd hoge prijzen voor ingrediënten ging ook de bedrijfswinst omlaag. De fusie met de Zwitserse smaak- en geurstoffenfabrikant Firmenich is bijna afgerond, waarmee het de laatste keer is dat DSM zelfstandig resultaten rapporteert. Bij de halfjaarcijfers gebeurt dat als DSM-Firmenich.