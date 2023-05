Onbezorgd kwamen we met twee jonge meisjes naar Apeldoorn, bijna veertig jaar geleden. We hadden zin in het verkennen van een onbekende omgeving en de opbouw van een nieuw netwerk. Dat lukte boven verwachting. Zo raakten we kort na aankomst bevriend met een echtpaar uit onze nieuwe kerkelijke gemeente. Via hen belandden we op de Bijbelkring, vijf echtparen groot. Wij waren met afstand de jongsten.