Santiago Peña, de kandidaat van de rechtse Colorado-Partij, heeft zondag de presidentsverkiezingen in Paraguay gewonnen. De 44-jarige econoom en voormalig minister van Financiën kreeg 42 procent van de stemmen, bleek volgens de kiescommissie nadat ruim 90 procent van de stemmen was geteld. Dat is genoeg voor de overwinning.