Russische commandanten aan het front sluiten militairen die regels hebben overtreden op in geïmproviseerde cellen. Dat zegt het Britse ministerie van Defensie. Soldaten die zijn bestraft voor bijvoorbeeld dronkenschap of pogingen om hun dienstcontract te beëindigen, worden in kuilen afgedekt met metalen roosters opgesloten, aldus Londen in zijn dagelijkse update over de oorlog in Oekraïne.