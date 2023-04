Hoewel de Britten volgende week de grootste ceremonie in zeventig jaar optuigen voor de kroning van Charles III, is het voor zijn staatsrechtelijke positie eigenlijk niet noodzakelijk. Zodra zijn moeder Elizabeth overleed, was Charles volgens de wet koning. Daarna is al een aantal formaliteiten doorlopen. Het hoogtepunt daarvan, de aankomende kroning, is eerder een religieuze gebeurtenis dan een juridische.