De Canadese premier Justin Trudeau heeft gesuggereerd dat China slavenarbeid gebruikt bij de productie van lithium. „Canada heeft aanzienlijke bronnen van lithium, zei Trudeau. „Maar China heeft de afgelopen decennia strategische keuzes gemaakt waardoor het verreweg de grootste producent ter wereld is geworden. Als we eerlijk zijn, zal het in Canada geproduceerde lithium duurder worden, omdat we geen slavenarbeid gebruiken.”