Lula geeft zes inheemse reservaten exclusief gebruik grondstoffen

De Braziliaanse president Luiz Inacio Lula da Silva heeft vrijdag per decreet zes nieuwe inheemse reservaten gecreëerd die het exclusieve gebruik van natuurlijke hulpbronnen op hun land krijgen. Twee van de reservaten zijn in het Amazonegebied. De stap van Lula wordt door wetenschappers gezien als een nuttige stap in de strijd tegen de ontbossing van het Amazonegebied - en dus in de strijd tegen de opwarming van de aarde.