Duitse minister Lindner opnieuw kritisch over klimaatplannen EU

De Duitse minister van Financiën Christian Lindner keert zich opnieuw tegen klimaatmaatregelen die de Europese Unie overweegt. In een interview met het zakenblad Wirtschaftswoche is hij kritisch over de kosten die zijn gemoeid met de besparingsplannen voor gebouwen waar nu over wordt gesproken. Onlangs protesteerde Lindner op de valreep tegen een EU-verbod op nieuwe auto’s met verbrandingsmotoren in 2035, waarna Berlijn en Brussel een compromis sloten.