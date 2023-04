Vakbonden hebben met de Algemene Nederlandse Kappers Organisatie een cao-akkoord bereikt voor de kapperssector. Het salaris van werknemers van kapperszaken gaat het komende jaar met 9 procent omhoog. „Dat is veel meer dan wat we in de afgelopen jaren hebben kunnen afspreken”, laat de tevreden vakbond CNV weten. Leden van de vakbonden moeten nog wel instemmen met de gemaakte afspraken.