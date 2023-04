Formatiegesprekken BBB, VVD, PvdA en GroenLinks Brabant begonnen

De gesprekken met BBB, VVD, PvdA en GroenLinks om te komen tot een nieuw bestuursakkoord en een nieuw college van Gedeputeerde Staten in Noord-Brabant, zijn van start gegaan. Formateur Pieter Verhoeve liet dat dinsdag via Twitter weten. Verhoeve noemt de sfeer van de gesprekken met de vier beoogde coalitiepartners „prima, onderhoudend en scherp”. Dat laatste mag, aldus Verhoeve dinsdag in een videoboodschap, want er zijn nu eenmaal verschillen.