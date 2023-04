De Duitse politie heeft in Hamburg een 28-jarige Syriër gearresteerd op verdenking van het plannen van een islamistische aanslag. Agenten hebben in de vroege ochtend doorzoekingen verricht en de man aangehouden, melden politie en justitie. Zijn vier jaar jongere broer die in Kempten woont, zou hebben geholpen met de planning en de man hebben aangemoedigd.