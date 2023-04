De 31-jarige Hasna A. uit Hengelo wordt binnenkort onderzocht door een psycholoog en een psychiater. Ze is bereid mee te werken aan dit persoonlijkheidsonderzoek. Ze wordt ervan verdacht dat ze in 2015 in Syrië een jezidi-vrouw als slaaf heeft gebruikt en blijft daarvoor vastzitten, besloot de rechtbank dinsdag tijdens een inleidende zitting. A. was daarbij niet aanwezig.