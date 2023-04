Israël in gesprek met strijdende partijen Soedan over bestand

Israël is in contact met de Soedanese generaals die om de macht vechten en heeft voorgesteld te bemiddelen om tot een wapenstilstand te komen. De nieuwssite Axios bericht dat het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken voorstellen heeft overgebracht aan de militaire leider van Soedan, generaal Abdul Fattah al-Burhan en zijn rivaal generaal Mohamed Hamdan Dagalo. Volgens anonieme zegslieden van het ministerie is er enige vooruitgang geboekt na telefoontjes met de beide krijgsheren.