Britten in Soedan voelen zich ‘achtergelaten’ door de Britse regering, die op haar beurt zegt alles te doen om iedereen die dat wil uit het land te krijgen. Diplomaten en hun families werden zondag al geëvacueerd, maar een plan voor de rest van de Britten in het land blijft uit. Volgens een overheidswoordvoerder zijn er 2000 Britten geregistreerd in Soedan, maar volgens Britse media is dit zeker het dubbele.