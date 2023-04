De wereldwijde militaire uitgaven zijn in 2022, het jaar waarin de invasie van Rusland in Oekraïne begon, tot een nieuwe recordhoogte gestegen. Het internationale vredesonderzoeksinstituut Stockholm (SIPRI) stelt in een maandag gepubliceerd rapport dat vorig jaar 2,24 biljoen dollar (circa 2000 miljard euro) aan defensie is uitgegeven. Ook na correctie voor de inflatie is dat nog steeds 3,7 procent meer dan in 2021.