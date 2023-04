In de zoektocht naar een 38-jarige Amsterdammer heeft de politie een stoffelijk overschot gevonden en een verdachte aangehouden. Waar en wanneer het lichaam is gevonden wordt niet gedeeld, meldt het Openbaar Ministerie, die de woordvoering heeft over de zaak. Wel kan het OM melden dat de dode vermoedelijk door een misdrijf om het leven is gekomen.