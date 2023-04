Het Europees Parlement heeft donderdag in Straatsburg een pakket wetsvoorstellen goedgekeurd over de hervorming van het Europese asiel- en migratiebeleid. Het is nu wachten op de lidstaten om de onderhandelingen te kunnen starten over definitieve wetgeving die de migratiestromen moet inperken en in betere banen leiden. De EU-regeringen kunnen het echter al maanden niet eens worden over het politiek gevoelige onderwerp.