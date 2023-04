Tijdig onderhoud loont

„Om maar iets dramatisch te noemen: wat kost het, als je geboortegrond in de golven verdwijnt? Het kwam recent weer in het nieuws: eilanden die onbewoonbaar worden door de stijging van de zeespiegel. De regering van de eilandengroep Vanuatu, gelegen in de Stille Oceaan, heeft nu de hulp van de wereld ingeroepen.” Foto: nasleep van een tropische cycloon op het grootste eiland van Vanuatu, Espiritu Santo. beeld EPA, Luke Ebbs