De Amerikaanse politie heeft twee tieners en een volwassene gearresteerd na een dodelijke schietpartij op een verjaardagsfeestje zaterdagavond in de Amerikaanse staat Alabama. De verdachten van 16 ,17 en 20 jaar uit Tuskegee worden beschuldigd van viervoudige moord. Over het motief is nog niets bekend. De slachtoffers waren 17 tot 23 jaar.