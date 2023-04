Ze zijn bekende gasten in de Keukenhof: de Chinezen die, gewapend met fototoestel of smartphone, door het bloemenpark in Lisse schuifelen. Toch hoeven ze niet naar de Hollandse Bollenstreek te komen om dezer dagen een zee van tulpen te bewonderen. Ze kunnen ook terecht in eigen land: in het Holland Flower Park, in de provincie Jiangsu aan de Chinese oostkust.