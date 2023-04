De Frans Kellendonkprijs 2023 is toegekend aan schrijver en journalist Joost de Vries, maakte de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (MdNL) dinsdag bekend. De Debutantenprijs 2023 is toegekend aan dichter en essayist Sara Eelen. De prijzen worden op 7 oktober uitgereikt in het Academiegebouw in Leiden.