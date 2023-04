VWS en gemeenten uit financiële impasse jeugdzorg

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Jeugdzorg) en gemeenten zijn het na maandenlang onderhandelen in beginsel eens geworden over de bezuinigingen en verbeteringen van de jeugdzorg. Er moet de komende jaren wel worden bezuinigd, maar minder dan het kabinet aanvankelijk wilde. Nu de financiële impasse is doorbroken, kunnen alle betrokken partijen tot inhoudelijke afspraken komen. Het principeakkoord wordt nog wel ter instemming voorgelegd aan alle gemeenten.