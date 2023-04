Brancheorganisaties in de jeugdzorg zijn opgelucht dat het kabinet en gemeenten het eindelijk eens zijn geworden over de bezuinigingen en verbeteringen van de jeugdzorg. „Nu kunnen we snel weer met elkaar om tafel om over de inhoudelijke verbeteringen te spreken”, reageren Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse GGZ en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.