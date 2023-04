Maatregelen voor het klimaat zorgen er tot nog toe niet voor dat bedrijven verhuizen naar landen met een minder streng klimaatbeleid. Het Centraal Planbureau (CPB) meldt dit dinsdag na een grote studie onder ongeveer 3 miljoen industriebedrijven in ruim dertig landen. Volgens het CPB is er nauwelijks bewijs dat klimaatbeleid de winst, omzet of productiviteit van een gemiddeld industriebedrijf benadeelt.