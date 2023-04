Witte man aangeklaagd om neerschieten zwarte tiener bij voordeur

Een 84-jarige witte man uit Kansas City is aangeklaagd omdat hij een zwarte tiener voor zijn deur zou hebben neergeschoten. De jongen, Ralph Yarl, had aangebeld of aangeklopt maar was aan het verkeerde adres. Hij werd eerst in zijn hoofd en toen hij al op de grond lag ook nog in zijn arm geraakt. Volgens openbaar aanklager Zachary Thompson „zit er een raciaal component aan deze zaak” en om precies die reden was er in de VS al woedend gereageerd op het incident.