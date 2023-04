Ze zaten naast elkaar op een muurtje aan de oever van het beekje dat weer bovengronds is gebracht in het centrum van de stad. Twee moslima’s. Gekleed in lange gewaden tot op de schoenen, het haar verborgen onder een hoofddoek. Ze hadden het over het water dat net onder hun bungelende voeten stroomde.

„Hierop heeft Mozes dus gelopen”, zei het ene meisje tegen haar vriendin. „Nee joh”, antwoordde die. „Dat was niet Mozes, maar Isa. Die liep over het water.”