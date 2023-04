De Amerikaanse FBI heeft een verdachte aangehouden in verband met de recente lekken van geheime documenten van inlichtingendiensten over de oorlog in Oekraïne. Het gaat om de 21-jarige luchtmachtmedewerker Jack Teixeira, bevestigde minister van Justitie Merrick Garland op een persconferentie. De man wordt voorgeleid bij een rechtbank in Boston op verdenking van het lekken van vertrouwelijke informatie.