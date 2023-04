Duitsland akkoord met Poolse straaljagerlevering aan Oekraïne

De Duitse regering heeft Polen toestemming gegeven om vijf MiG 29-straaljagers uit voormalige Oost-Duitse militaire voorraden te exporteren naar Oekraïne. Duitsland had de door de Sovjet-Unie ontworpen gevechtsvliegtuigen in 2003 aan Polen gegeven en Warschau had Berlijn gevraagd of Oekraïne ze mag inzetten in de strijd tegen de Russen. „Dit laat zien dat je op Duitsland kunt rekenen”, aldus minister van Defensie Boris Pistorius.