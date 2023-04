Een nieuwe partij gelekte documenten van de Amerikaanse overheid zou aantonen dat de onenigheid binnen de Russische regering over de oorlog in Oekraïne groter is dan voorheen gedacht. Dat schrijft The New York Times, die de vermeende overheidsdocumenten bestaande uit 27 pagina’s in handen kreeg. De authenticiteit van de documenten is niet door de veiligheidsdiensten bevestigd.