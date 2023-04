Pasen: hopen op een nieuw politiek begin

Pasen staat symbool voor hoop. De opstanding heeft in de traditie alles te maken met een nieuw begin. Het lijden en sterven van Jezus is voor gelovigen het ultieme nieuwe begin: de vergeving van schulden stelt zondaren in staat om tot God te naderen en geeft een basis om elkaar te vergeven. In onkerkelijk Nederland staat Pasen eveneens voor een ”nieuw begin”, al wordt dat vooral in verband gebracht met het voorjaar en de ontwakende natuur.