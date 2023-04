Huidige of voormalige werkplekken van daders zijn de meest voorkomende locaties voor massale schietpartijen in de Verenigde Staten. Dat concludeert The Violence Project, een non-profit die een databank bijhoudt van massaschietpartijen, die de organisatie definieert als „incidenten waarbij vier of meer slachtoffers worden gedood met vuurwapens, de dader(s) niet meegerekend”.