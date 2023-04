Russen komen voortaan moeilijker onder dienstplicht uit

Het Russische lagerhuis heeft een nieuwe wet goedgekeurd die het mogelijk maakt dienstplichtigen via een onlineportaal op te roepen. Daarmee wil Moskou het proces vereenvoudigen om mannen te rekruteren om in Oekraïne te gaan strijden. Momenteel moet een oproepbrief persoonlijk worden overhandigd aan degene die zich moet aanmelden bij het leger. Tienduizenden jonge Russen doken onder of vluchtten het land uit zodat ze de brief niet in ontvangst konden nemen.