Ook nu een grootschalige militaire oefening van China rond Taiwan is afgerond, zijn er nog steeds negen Chinese oorlogsschepen actief in de wateren rond het eiland, stelt het Taiwanese ministerie van Defensie. Eerder had Taiwan het nog over acht oorlogsschepen. Ook zegt het ministerie dinsdag nog altijd 26 Chinese vliegtuigen rond het eiland te spotten.