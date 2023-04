Raad van State komt met duidelijkheid over stikstofgrenzen

De Raad van State schept woensdag duidelijkheid over de omvang van een gebied waarover stikstofneerslag in de natuur berekend moet worden. Volgens het kabinet moet daarvoor de neerslag tot maximaal 25 kilometer in de omtrek van een project berekend worden, maar volgens zes bezwaarmakers moet dat gebied veel groter zijn. De Europese natuurwetgeving schrijft namelijk voor dat stikstofgevolgen „volledig, precies en definitief” in kaart moeten worden gebracht. De beslissing van de hoogste bestuursrechter is van groot belang voor iedereen die wil bouwen in Nederland.