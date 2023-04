Een zwangere vrouw die terug moet naar Vietnam. Of een 8-jarige jongen die met zijn ouders op het vliegtuig wordt gezet naar Kazachstan. Zulke mensen ontmoet ds. Joop Spoor in de gesloten gezinsvoorziening (ggv) in Detentiecentrum Zeist. Soms geeft hij afgewezen asielzoekers vlak voor het moment van hun uitzetting nog eenmaal de zegen mee.